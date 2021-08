FELDKIRCHEN. Marktplatz 20 in Feldkirchen. An dieser Adresse finden Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren seit Ende Juli ihr Jugendzentrum. Hier haben sie Freiraum, um ungestört Freunde treffen zu können und in Ruhe ihre Freizeit zu verbringen. Vervollständigt wird das Angebot noch von zahlreichen Spielen und Sportgeräten. Diese Sammlung wurde nun noch um einen brandneuen Wuzzeltisch erweitert, welcher dem Jugendzentrum von der Sparkasse Feldkirchen geschenkt wurde. Evelyne Lehner, Leiterin der Sparkassen-Filiale Feldkirchen, nahm sich die Zeit, den Wuzzeltisch persönlich zu übergeben.

Große Freude bei Jugendlichen und Vizebürgermeister Wolfgang Seyr

ÖGJ-JUZ-Leiterin Veronika Radanovic ist überglücklich. „Die Jugendlichen sind schon mit vollem Elan am Spielen im Jugendzentrum. Da kommt der Wuzzeltisch genau richtig! Wir bedanken uns herzlich für das tolle Geschenk.“ Auch Vizebürgermeister Wolfgang Seyr kam persönlich vorbei, um sich für das Geschenk zu bedanken: „Wir bedanken uns bei der Sparkassen-Filiale Feldkirchen, insbesondere bei der Leiterin Evelyne Lehner, für die großzügige Spende des Wuzzeltisches. Wir wünschen den Jugendlichen viel Spaß mit dem reichhaltigen Angebot im Jugendzentrum!“