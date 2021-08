URFAHR-UMGEBUNG. Bei ihrer Recherche zum Buch "Sagenstraßen in Urfahr-Umgebung" aus dem Jahr 2015, stieß die Puchenauer Volkskundlerin Elisabeth Schiffkorn auf das Thema "Rote Kreuze". Mystische Sagen ranken sich um diese Kleindenkmäler. 16 davon gibt es im Bezirk. Die Farbe Rot spielt dabei eine Rolle – sie wird mit Blut und Tod in Verbindung gebracht. Schiffkorn forschte weiter in den alten Dokumenten und ging der Herkunft und Bedeutung der Kleindenkmäler auf die Spur.

Rodungsmarkierungen

Im Mai dieses Jahres präsentierte sie schließlich das Ergebnis in dem Buch "Die Roten Kreuze, Rechtsaltertümer aus der Zeit der Rodungen durch die Babenberger und frühen Habsburger?". Ihre Conclusio: Die Roten Kreuze sind Rodungsmarkierungen aus der Babenbergerzeit, also rund 1.000 Jahre alt. Die Urbarmachung des damals ungenützten Landes geht auf diese Zeit zurück. Die damaligen Rodungsnamen sind heute noch in Verwendung und enden auf "-schlag", wie zum Beispiel Kirchschlag oder Bernhardschlag (Vorderweißenbach).

Widerlegte "Blut-Theorie"

Damit widerlegt Schiffkorn die "Blut-Theorie", wonach die Roten Kreuze Übergabestellen von straffälligen Personen an das Landgericht waren. Schwere Verbrecher wurden zwar schon an einer vereinbarten Stelle angebunden, wo sie von Knechten oder dem Henker abgeholt wurden. Aber: Im Registerband der Oberösterreichischen Weistümer fand Schiffkorn heraus, dass als Übergabestellen von Verbrechern Kreuzsäulen, Gatter oder Brücken dienten, nicht aber die Roten Kreuze.

Kooperative Gemeinden

Elisabeth Schiffkorn hat für ihr neues Buch viel Lob von verschiedensten Heimatforschern erhalten. "Ich muss mich auch bei den Gemeinden bedanken, die bei meinen Recherchen sehr kooperativ waren." Das Buch wurde mit "Interreg"-Mitteln der Europäischen Union gefördert und ist daher kostenlos. Es kann beim "Verein Kultur Plus", in der Linzer Karl-Wiserstraße 4, abgeholt werden.

Weitere Infos bei Elisabeth Schiffkorn, Tel. 0650/7004292, kultur.plus@liwest.at