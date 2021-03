HAIBAH. Regelmäßiges Lüften senkt das Corona-Risiko. Das ist besonders jetzt relevant, wo die Klassenzimmer in den Schulen wieder in voller Schülerstärke besetzt sind. Sogenannte CO2-Ampeln geben an, wann es wieder Zeit ist zu lüften. Kürzlich überreichte Haibachs Bürgermeister Josef Reingruber im Beisein von KEM-Manager Simon Klambauer solche Messgeräte an die Direktorin der Volksschule Kaindorf, Ingrid Oyrer. Unterstützt wird der Ankauf solcher Messgeräte auch von der Klima- und Energiemodellregion (KEM) SternGartl Gusental. „Diese CO2-Ampeln werden sogar in der Region Gusental produziert und stärken die heimische Wirtschaft“, so Reingruber.