GRAMASTETTEN. Nach dem Bekanntwerden der inzwischen vier bekannten Corona-Infektionen in der Region – ein 80-Jähriger aus Urfahr-Umgebung und drei Personen aus Leonding (siehe Berichte unten) – greift das Bezirksseniorenhaus in Gramastetten zu strengen Vorschriften. Auf der Facebookseite der Einrichtung heißt es, Besucher mit Symptomen einer Erkältungskrankheit und Leute, die sich in den vergangenen zwei Wochen in Krisengebieten aufgehalten haben, dürfen das Seniorenhaus Gramastetten nicht betreten. Gründliches Händewäschen und desinfizieren sei Pflicht. "Das Corona-Virus ist vor allem für sehr alte Menschen lebensgefährlich. Leider sind wir mit ausgeprägter Ignoranz vieler Besucher im Haus konfroniert", steht weiters auf Facebook.

