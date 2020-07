Die Jägerschaft Oberneukirchen lud heuer im Rahmen des Ferienprogrammes "SommerAktiv³" der Gemeinde zu einem interessanten und vor allem lehrreichen Nachmittag in den Wald ein.

Bei verschiedenen Stationen lernten die Kinder, was der Jäger so macht und wie man sich richtig im Wald verhalten soll. Die Weidmänner gaben sehr gerne ihr umfangreiches Wissen an die 15 Mädchen und Burschen weiter. Spaß machte auch das Hochklettern auf einen Hochstand, das Alter der Bäume bestimmen oder Abwurfstangen von Rehböcken finden. Beim Rundgang gab es aber auch besondere Überraschungen, wie das Sehen eines Dachses und eines Rehbockes. Geschicklichkeit war auch beim Fichtenzapfenschießen gefordert.

Beim Jäger-Quiz konnten die Kinder nochmals ihr Wissen unter Beweis stellen. Zur Belohnung gab es neben kühlenden Getränken auch ein köstliches Eis für die Kinder und Erwachsenen.

Danke an die Jäger für ihre Zeit und Engagement, allen voran unserem Bürgermeister und passionierten Jäger Josef Rathgeb.