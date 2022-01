Fahndungserfolg für polizeiliche Ermittler aus den Bezirken Urfahr-Umgebung und Rohrbach.

FELDKIRCHEN. Schon im August 2021 gab es in den beiden Mühlviertler Bezirken mehrere Einbrüche auf Baustellen und in Firmen. Die Täter hatten es vor allem auf Maschinen und Werkzeug abgesehen. Eine Ermittlungsgruppe, der Koordinierte Kriminaldienst Urfahr-Umgebung, die Polizeiinspektion Ottensheim und St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) konnten schließlich zwölf Straftaten mit einem Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro klären. Zwei der drei Beschuldigten wurden festgenommen und sie befinden sich in der Justizanstalt Linz in Untersuchungshaft.

Immer wieder eingereist

Ein 44-jähriger polnischer Staatsbürger ist nun der Hauptverdächtige. Er und zwei weitere Beschuldigte reisten abwechselnd alleine oder zu zweit mit extra angemieteten Mietfahrzeugen nach Österreich. Grund ihrer "Reise" war es, Ausschau nach leicht zugänglicher Diebesbeute zu halten. Nach ihrer Auskundschaftung wurde wahllos in Firmen, Lagerräume, Baustellen und Fahrzeuge eingebrochen, um Werkzeug oder Dieseltreibstoff zu stehlen.

Nach den verübten Straftaten reisten die Verdächtigten wieder umgehend aus Österreich aus und brachten die Diebesbeute nach Polen. Am 10. Oktober 2021 konnte der Haupttäter nach einem Einbruch auf einer Großbaustelle einer Polizeistreife über die Grenze nach Tschechien entwischen.

U-Haft in Linz

Am 26. November 2021 klickten schließlich die Handschellen. Der 44-Jährige und ein 45-jähriger polnischer Staatsbürger wurden auf einem Parkplatz in St. Martin im Mühlkreis von der Polizei beobachtet und nach kurzer Fahndung schließlich im Gewerbegebiet in Feldkirchen mit Diebesgut und dem Tatwerkzeug festgenommen. "Die Einbrecher haben sogar einen Bootsmotor am Feldkirchnersee gestohlen", erklärt Kriminalpolizist Markus Kefer. Der dritte Beschuldigte, ebenfalls ein Pole (47), ist zurzeit noch auf der Flucht. Die Fahndung läuft. Die beiden Festgenommenen wurden nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Sie sitzen in U-Haft.