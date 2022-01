GRAMASTETTEN/LINZ. Im dichten Schneetreiben am späten Freitagnachmittag, 21. Jänner 2022 kam ein Autofahrer in der Nähe des Theresienguts am Pöstlingberg ins Schleudern. Er geriet auf einen Gehsteig, blieb dort kurz stehen, aber rutschte in der Folge die Böschung hinunter und kippte auf das Dach. Ein aufmerksamer Pkw-Lenker beobachtete den Unfall und eilte sofort zu Hilfe. Der Verunfallte blieb unverletzt und die alarmierte Feuerwehr Koglerau musste daher nicht die Rettung rufen.

Fahrzeugbergung

Mit Hilfe von Nachbarlandwirten und mit vereinten Kräften konnten die Kameraden der FF Koglerau das Auto wieder auf seine vier Räder umdrehen. Danach wurde auf größere Schäden und austretende Flüssigkeiten kontrolliert. Diese wurden mit dem Bindemittel gebunden und abgeschaufelt. Nach ca. 1,5 Stunden konnten die Florianis wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.

Bericht: FF Koglerau/Tamara Weissenböck