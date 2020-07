GRAMASTETTEN. Die Polizeiinspektion Gramastetten ist nach nunmehr fast 50 Jahren von den Räumlichkeiten in der Raiffeisenbank in den neuen Posten im Raiffeisen-Gewerbe-Zentrum übersiedelt. Durch den Um- und Ausbau im Raiffeisen-Gewerbe-Zentrum war es möglich, den Standort in Gramastetten zu erhalten und eine Verlegung in eine andere Gemeinde zu verhindern.

"Die Polizeiinspektion ist seit 1. Juni 1886 in Gramastetten präsent und ist mit ihren acht Kollegen auch für Lichtenberg, Eidenberg und einen Teil der Gemeinde Herzogsdorf, also dem Einzugsgebiet unserer Raiffeisenbank, verantwortlich. Wir wünschen dem Team der Polizeiinspektion Gramastetten mit Kommandant Klaus Koblmüller alles Gute", sagt Willi Danninger, Geschäftsleiter der Bankstelle Gramastetten.