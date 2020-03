ENGERWITZDORF. Mario Moser-Luger wurde bei der Jahreshauptversammlung beim Ganglwirt in Außertreffling mit 100 Prozent der Stimmen wieder zum Vorsitzenden der SPÖ Engerwitzdorf gewählt. Höhepunkt des Abends war aber das Referat der Bundesparteivorsitzenden und Klubobfrau im Nationalrat, Pamela Rendi-Wagner. Moser-Luger will Themen, wie Lärmschutz an der A7, Tagesheimstätten für Senioren oder Gesundheitsversorgung angehen: "Da unsere Ärztin Veronika Schuster derzeit in Karenz ist und Hausarzt Maximilian Weiss in Mittertreffling in absehbarer Zeit in Pension geht, wird es bald keinen Kassenarzt mehr in Engerwitzdorf geben. Wir fordern daher ein Primärversorgungszentrum im Raum Engerwitzdorf", sagt Vizebürgermeister Mario Moser-Luger.