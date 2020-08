WALDING. Nach zwei bestrittenen Straßenradrennen Anfang März in Kroatien konnte der 20-jährige Jakob Reiter aus Walding Ende Juli im tschechischen Dobříš die abrupte und lange Unterbrechung der Radsaison aufgrund der Covid19-Pandemie wieder erfolgreich aufnehmen. Er platzierte sich nach mehr als 93 anspruchsvollen Kilometern und 2.100 Höhenmeter beim mit mehr als 150 Teilnehmer stark besetzten internationalen Marathon mit seinem Mountainbike auf dem gesamt neunten Rang und in der Elitewertung auf Rang acht. Den Sieg holte sich der 26jährige Schweizer David Gysling.

Rennkilometer und -erfahrungen sammeln

Der Waldinger Rennradfahrer, der 2018 noch als Junior die Weltmeisterschaft in Innsbruck bestritt und seit Anfang des Jahres für das Continentalteam Sport.Land Niederösterreich in die Pedale tritt, musste im Frühsommer des Vorjahres aufgrund einer Verletzung, die ihm bei einen Unfall bei einer Trainingsfahrt zugefügt wurde, vorzeitig die Radsaison beenden. Dadurch, dass bis auf weiteres in Österreich corona-bedingt keine Radbundesligarennen oder Straßenradbewerbe mit internationaler Besetzung stattfinden, hofft Reiter nun zumindest durch die Teilnahme an Mountainbike-Rennen wertvolle Rennkilometer und -erfahrungen sammeln zu können.