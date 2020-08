GRAZ/OTTENSHEIM. Beim fünften Tourstopp des Livv.at Wakeboard Cups 2020, zugleich der dritte am Cable holen Mariella Flemme und Marco Gacic den Tagessieg. Flemme führt nun mit dem Punktemaximum von 300 Zählern und sichert sich als 15-jährige vorzeitig ihren ersten Staatsmeisterschaftstitel.

Eigentlich wäre die Austragung des Events am Planksee geplant gewesen, doch kurzfristig sprang der Schwarzlsee als Ersatzveranstaltungsort ein. Nichtsdestotrotz zauberte die Wakebase Mannschaft einen grandiosen Wettkampf mit einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Kurs aus dem Boden. Der Lauf war gespickt mit zahlreichen schwimmenden Rails, Boxen und Kickern im Wasser.

Nach zwei Siegen in Klingenbach und Feldkirchen ging die Junioreneuropameisterin Mariella Flemme auch diesmal bei den Open Ladies als Favoritin ins Rennen. Wie gewohnt zeigte sie souveräne Runs, kombinierte spektakuläre Air-Tricks und technischen Manövern an den Obstacles. Im Finale setzte die 15-jährige aus Ottensheim gleich im ersten Run mit 67,33 Punkten den Grundstein für den Hattrick. Mit dem Maximum von 300 Punkten am Konto ist Mariella Flemme vor dem letzten Bewerb in der Area47 in Tirol nicht mehr einzuholen und sichert sich vorzeitig ihren ersten Staatsmeistertitel. Wie schon am jetlake Feldkirchen fuhr die Linzerin Pia Stallinger auf Rang zwei, vor Larissa Binder aus Graz.

Kroate bei Herren

In der Open Men Klasse war der Kroate Marco Gacic nicht zu schlagen und holte wie bereits im Vorjahr den Tagessieg am Schwarzlsee. Ihm liegt die Anlage mit den zahlreichen Rails ausgesprochen gut, weshalb er Jahr für Jahr gerne nach Graz kommt. Nicki Pranger aus Wiener Neustadt landete auf Platz zwei vor Julian Kendler vom ESWC Asten-Ausee.

In den Jugendklassen siegten Mathilda Menoud (SUI) bei den Junior Ladies U19, Leo Stieber (OÖ) bei den Junior Men U19, Marie Hartmann (OÖ) bei den Girls U15 und Niklas Krenn (OÖ) bei den Boys U15.

Velden am Wörtersee

Der Livv.at Wakeboard Cup 2020 macht nun eine kurze Pause bis zu den nächsten Bewerben in Velden am Wörtersee. Dort finden mit der Wakesurf ÖM am 29.8. und dem Livv.at Wakeboard Cup am 5.9 gleich zwei Events hinter dem Motorboot statt. Die Cable Fahrer hingegen fahren ihr Finale am 12.9. in der Area47 im Ötztal, wo auch die Staatsmeister gekürt werden.