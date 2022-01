Dass man auch Kinder für den Langlauf Sport begeistern kann, das bewiesen die zwei Langlauf Instruktoren der Naturfreunde Ortsgruppe Holzwiesen-Gallneukirchen, Michi Arminger und Kurt Leeb.

Auf den bestens - trotz der geringer Schneelage - präparierten Loipen in Weigetschlag führten sie einen Langlauf Kurs für Kinder und Jugendliche durch. Die Vorbereitungen dafür legte Michi Arminger bereits im Sommer, wo er an mehreren Samstagen Koordinations- und Gleichgewichtstrainings mit Burschen und Mädchen veranstaltete. Damals in Freizeitzentrum in Engerwitzdorf waren Turnen, Balancieren, Tanzen,… am Programm.

Jetzt ging erstmals auf Schnee und da nach einigen Spielen mit und ohne Stöcken sowie den ersten Technikübungen zum ersten Mal in die richtige Langlauf Spur, dort wo normaler Weise die „Großen" ihre Runden drehen.

Mit viel Enthusiasmus und den erlernten Langlauf-Schritten ging es gegen Ende des Kurses, beim den abschließenden „Hütchen-Biathlon", gegen die Eltern. Diese hatten gegen die jungen Talente keine Chance.

