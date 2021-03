Der Auftakt der heurigen Österreichischen Radbundesliga in Leonding war alles andere als eine Fahrt in den Frühling. Am Start minus zwei Grad, später Schneetreiben und nasse Straße. Aufgrund dieser Witterung und des zu erwartenden starken Schneefalls gegen Ende des Rennens wurde dieses auf 120 Kilometer verkürzt. Deswegen wurde das Rennen aber nicht leichter. Von Beginn an wurde voll attackiert und so schaffte es bald eine elfköpfige Gruppe dem Feld zu enteilen. Da das Tempo sehr hoch war, rissen immer wieder Fahrer ab, wobei sich die Bergwertung Aichberg als echte Schlüsselstelle erwies.

Im Finale dieses Frühjahrsklassikers fiel die Entscheidung auf dem letzten Kilometern, als sich Moran Vermeulen (Team Felbermayr Simplon Wels) entscheidend von seinen Mitstreitern absetzen konnte. Der 23jährige Steirer siegte mit zwei Sekunden Vorsprung vor Pirmin Benz (Rad-Net Rose Team) und Jonas Rapp (Hrinkow Advarics Cycleangteam) aus Steyr. „Ich habe bei der letzten Attacke alles gegeben. Den Saisonauftakt zu gewinnen ist ein unbeschreibliches Gefühl“, so der aus Ramsau/Dachstein stammende Moran Vermeulen über seinen ersten großen Erfolg als Radprofi.

Der Goldwörther Riccardo Zoidl belegte Platz elf.

Bei den Damen siegte Verena Eberhardt (Team RSC Arbö Burgenland), im Juniorenrennen war der Belgier Cian Uijtdebroeks (Team Auto Eder Bayern) erfolgreich.