Waldinger Ruderer hat Olympiade im Visier

Zufrieden blickt der Waldinger Ruderer Rainer Kepplinger auf eine tolle Saison zurück. Dritter bei der U23 Weltmeisterschaft und als Draufgabe der siebente Platz bei der Heimweltmeisterschaft in Ottensheim. „Das war genau das, was ich mir insgeheim gewünscht habe“, so der 23-Jährige, der nur wenige Meter von seiner Haustüre entfernt beim B-Finale alle seine Gegner stehen ließ.

Doch Kepplingers Fokus ist schon längst Richtung Olympiade in Tokio gerichtet. Kepplinger, der für den WSV Ottensheim rudert, trainiert derzeit in Wien unter Trainer Raimund Schmid. Die Pläne des Ruderverbandes für die Olympiade sehen vor, aus den fünf Ruderern Bernhard und Paul Siber, Mathias Taborsky, dem Ottensheimer Julian Schöberl und eben Kepplinger einen starken Zweier zu bilden. „Es schaut gut aus, dass ich in dieses Boot komme, aber fix ist noch nichts“, so Kepplinger. Kepplingers Stärke ist der fulminante Endspurt bei den Rennen.

Die Endspurts von Kepplinger ließen die Gegner verzweifeln

So lag er bei den Läufen in Ottensheim etwa 300 Meter vor der Ziellinie stets zurück, doch dann erhöhte er die Schlagzahl derart, dass seine Gegner nichts entgegensetzen konnten. „Wenn ich im Zweier lande, muss ich meinem Partner diese Taktik aufzwingen“, meint Kepplinger mit einem Augenzwinkern. Schwierig wird die Umstellung vom Einer zum Zweier allemal. „Die Zwei müssen sich blind verstehen und voll aufeinander abgestimmt sein“, so Kepplinger, der Aufgrund seiner Erfolge weiterhin beim Bundesheer volle Unterstützung hat. Nach einem Trainingslager kurz vor Weihnachten geht es im Jänner und Februar wieder für jeweils elf Tage nach Italien auf Trainingslager.

Im März bei der ersten Regatta in Sabaudia, in der Nähe von Rom wird es ernst und dann soll die Entscheidung um die Besetzung gefallen sein.

Ein ganz großer der Ruderszene, der ehemalige Trainer der österreichischen Goldruderer aus den 1990iger Jahren, Mag. Milan Bacanovic sagt Kepplinger jedenfalls eine große sportliche Zukunft voraus.