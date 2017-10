AGATHA CHRISTIE EDITION: Erstmals auf Blu-ray und Digital Remastered auf DVD

10.10.2017, 15:11 Uhr

STUDIOCANAL präsentiert vier frisch restaurierten Klassiker in der AGATHA CHRISTIE EDITION ab dem 02.11.2017 als DVD- und Blu-ray-Edition inklusive einem 4-teiligen Postkartenset mit den exklusiven neuen Artworks von Illustrator Johnny Dombrowsky und teilweise neu produziertem Bonusmaterial: Neben Making ofs von „Mord im Orient Express“, „Tod auf dem Nil“ und „Das Böse unter der Sonne“ und Behind-the-Scenes-Fotogalerien wurden speziell für die neue Edition Interviews mit Darstellern, Produzenten und Mitwirkenden geführt. Alle in der Edition enthaltenen Titel finden sich ebenso einzeln ab dem 02.11.2017 auf DVD und Blu-ray.In den fesselnden Filmadaptionen dieser Edition gehen Hercule Poirot und Miss Marple in Tod auf dem Nil einem Mord auf einem Luxusdampfer auf den Grund und erkennen in Das Böse unter der Sonne, dass Mörder keine Ferien machen. In Mord im Spiegel ertappen sie zwei Hollywood-Diven auf frischer Tat und um den Mord im Orient-Express aufzudecken, stellen sie gar einen ganzen Zug auf den Kopf.Beitrag erstellt von:Lindorfer Bernhard / Film-Total