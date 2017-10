Biblische Entdeckungsreise in Gallneukirchen

GALLNEUKIRCHEN. Nach 15 Jahren gastiert die Ausstellung „Expedition Bibel – Entdeckungsreise mit allen Sinnen …“ des Katholischen Bibelwerks von 30. Oktober bis 26. November wieder im Pfarrzentrum St. Gallus in Gallneukirchen. Dabei gibt es viel Interessantes mit Händen, Augen, Nase zu entdecken und auch zu verkosten.Wertvolle Bibeln, das Modell eines Hauses aus der Zeit Jesu, Gegenstände aus dem Judentum, Gewürze und Düfte laden ein, in die Welt der Heiligen Schrift einzutauchen. Auch Zusammenhänge zwischen der Bibel und dem Koran sind Thema. Rätsel und Audioguides, eine Handy-App sowie die Bibelziege EZI begleiten Kinder und Erwachsene auf ihrer Reise in die Zeit der Bibel.Bei der Ausstellung heißt es: „Bitte berühren!“. Dies gilt für den Felsblock vom Sinai genauso wie für das Ziegenfell, die Torarolle mit dem Zeigestab, die Gewürze und die Hölzer. Eine ganz besondere Gelegenheit, eine Expedition in die Welt der Bibel zu unternehmen!Die Eröffnung findet am Montag, 30. Oktober um 19 Uhr statt. An den darauffolgenden vier Wochenenden ist die Bibelausstellung freitags von 16 bis 18 Uhr, samstags von 17 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung (für Schulklassen, Gruppierungen, …) geöffnet. Mehr Informationen - auch zum Rahmenprogramm - unter: www.pfarre-gallneukirchen.at