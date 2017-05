Brotbackkurs in Kirchschlag

KIRCHSCHLAG. Die Bäckerei Reisenberger in Kirchschlag bietet für alle Hobbybäcker und Brotinteressierten Brotbackkurse an. Für den Kurs am Samstag, 10. Juni, von 13 bis 18 Uhr sind noch Plätze frei. Maximal acht Personen können teilnehmen. Produzierte Backwaren werden Vorort verkostet bzw. können mit nach Hause genommen werden. Der Kursbeitrag beträgt 85 Euro. Darin entalten sind auch Rezepte, Unterlagen und eine Bäckerschürze. Anmeldung: Dienstag, Mittwoch und Freitag, von 8 bis Uhr unter Tel. 07215/2293 oder E-Mail: kontakt@reisenbergerbrot.at