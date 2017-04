Neue Freizeit-App für Region Bad Leonfelden

27.04.2017, 11:36 Uhr

Wanderer, Nordic Walker und Biker können sich über die Routen und strecken in der Region bequem informieren.

BAD LEONFELDEN. Bestens gerüstet startet die Tourismusregion Bad Leonfelden mit einer neuen App in den Frühling. Die für I-Phone verfügbare neue App bietet alle touristisch relevanten Informationen: Beherbergungsbetriebe, Hotels, Gasthöfe, Sehenswürdigkeiten und Hinweise auf Veranstaltungen bzw. Events fehlen ebenso wenig wie Infos über Wander- und Radwege. Diese sind mit dem entsprechenden Kartenmaterial hinterlegt, das mit wenigen Klicks die gewünschten Informationen zu den Routen in der Region um den Sternstein zur Verfügung stellt.Die Wege wurden in den vergangenen Tagen auf Vordermann gebracht und sind nach dem Winter wieder für Wanderer, Nordic Walker und Biker bereit. Eine umfassende Beschilderung fehlt dabei ebenso wenig wie die verschiedensten Schwierigkeitsgrade, die für alle Zielgruppen vom Spaziergänger bis hin zu ambitionierten Sportlern geeignet sind.Auch in Sachen Trendsportart E-Bike tut sich etwas. Die Hotelbetriebe bieten eine Lade-Infrastruktur und auch das Tourismusbüro am Stadtplatz. Der stetig steigenden Zahl von Bikern werde dort ebenso gerne umfangreiches Kartenmaterial zur Verfügung gestellt, das die gesamte Region inklusive dem Gebiet des grenznahen Moldau-Stausees umfasst.