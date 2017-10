Orgelkonzert zugunsten Waldinger Kirchendach

WALDING. Das Waldinger Kirchendach wurde heuer im Sommer neu eingedeckt und dazu bedarf es großer finanzieller Anstrengungen der Pfarrgemeinde. Viele Vereine und Organisationen unterstützen dabei die Finanzierung des Waldinger Wahrzeichens. Auch der Florianer Stiftsorganist Klaus Sonnleitner wird am 29. Oktober, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Walding ein Orgelkonzert spielen, um für das neue Kirchendach zu sammeln.

Zum Konzert: Klaus Sonnleitner wird ein breites Programm der Orgelliteratur durch mehrere Jahrhunderte präsentieren und dazu einige Erklärungen geben. Er möchte damit die verschiedenen klanglichen Facetten der Waldinger Orgel, erbaut von Wilhelm Zika, bestmöglich vorstellen. Klaus Sonnleitner, geboren 1970 in Bad Ischl, studierte an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst „Mozarteum“ in Salzburg: Orgel bei Elisabeth Ullmann, Katholische Kirchenmusik (u. a. Dirigieren bei Albert Anglberger und Hans-Joachim Rotzsch, Kirchliche Komposition bei Wolfgang Sauseng, Orgelimprovisation bei Wolfgang Kreuzhuber) sowie Cembalo bei Liselotte Brändle und Instrumentalpädagogik. Besuch zahlreicher Meisterkurse und Teilnahme an Wettbewerben mit Schwerpunkt auf der Interpretation Alter Musik.