Schauriger erster Trailer zum "X-Men" Spin off - "New Mutants"

14.10.2017, 08:39 Uhr

In den ersten bewegten Bildern von „New Mutants“ könnte man auf den ersten Blick einen ordentlich psychedelischen Horrorfilm vermuten und es wird klargestellt, dass die Gangart und die Optik des Films eine völlig andere ist als bei den „X-Men“. Die Horrorfilmoptik ist aber kein Zufall, denn Regisseur und Drehbuchautor Josh Boone („Das Schicksal ist ein mieser Verräter“) kündigte vor einigen Monaten schon ähnliches an.

Der Kinostart hierzulande wird am 12. April sein und die Darstellermannschaft stellt sich aus Maisie Williams ("Game of Thrones"), Anya Taylor-Joy ("The Witch"), Charlie Heaton ("Stranger Things"), Henry Zaga ("Tote Mädchen lügen nicht"), Blu Hunt ("The Originals") und Alice Braga ("Elysium") zusammen.