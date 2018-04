Schweinbach Countryfest - Toller Auftakt vom Spring Opening 2018

27.04.2018, 23:53 Uhr

Toller Auftakt gleich am Freitag mit dem Countryfest. Die beliebte Band „DocTom & The Bandits“ aus Ried/Riedmark spielte mit gepflegter Country-Music auf.Für die Freunde des Line Dance stand sogar eine eigens vergrößerte Tanzfläche zur Verfügung. Die zahlreichen Besucher kamen von Nah und Fern, sowie Peter mit Helga aus Pichling und schwangen kräftig das Tanzbein. Und so wurde bei toller Stimmung und Musik bis weit in die Nacht hinein gefeiert und getanzt.