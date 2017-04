Landesjugendsingen Oberösterreich am 26. April 2017 im Brucknerhaus LINZ - NMS Oberneukirchen vertritt OÖ beim Bundesjugendsingen im Juni in Graz

28.04.2017, 08:50 Uhr

Der Schulchor der Neuen Mittelschule Oberneukirchen unter der Leitung von Musikpädagogin Angelika Neumüller war ebenfalls am 26. April 2017 beim Abschluss-Festkonzert im Brucknerhaus Linz dabei. Mit dem mitreißenden Lied „Un poquito cantas“ aus Südamerika konnten die 38 Schülerinnen und Schüler, am Klavier begleitet von Regina Nopp, die Jury überzeugen.

Von 23. bis 26. Juni 2017 werden sie Oberösterreich beim Bundes-Jugendsingen in Graz vertreten."Gemeinsames Musizieren in einem Chor ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und trägt zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung bei. Die Jugendlichen erfahren Gemeinschaft, lernen Teamfähigkeit und können ihre Talente und Fähigkeiten unter Beweis stellen", freut sich Landeshauptmann Thomas Stelzer über die große Beteiligung an den Wertungssingen.