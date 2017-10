"Donauspatzen" können jetzt doch weitermachen

18.10.2017, 09:57 Uhr

Der einstige Schulversuch, der zu einer Institution in Puchenau geworden ist, wird also wieder verlängert. Engelberger schreibt seit 25 Jahren auch selbst Musicals. Jedes Jahr gibt es eine Musical-Aufführung an der Volksschule Puchenau. "Noch heute werde ich von ehemaligen Schülern angesprochen, dass sie sich noch gern an den Chor zurückerinnern." Musik wirke sich posititv auf die Kinder aus und stärke das Zusammengehörigkeitsgefühl. Andrea Engelberger leitet ebenso das "Vokalensemble Mosaik" in Puchenau.Die 26 Kinder bei den "Puchenauer Donauspatzen" werden am 24. November im Atrium Linz auftreten und am 3. Dezember findet das Adventkonzert in Puchenau statt.Fotos: Puchenauer Donauspatzen (9)