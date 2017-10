Menschen mit Handicaps toben sich künstlerisch aus

Haus am Ring , Bad Leonfelden AT

BEZIRK (ika). Dank der katholischen Bildungswerke in Bad Leonfelden und Zwettl an der Rodl sowie der Union No Limits OÖ können Menschen mit Behinderungen aus der Region Urfahr-Umgebung ihre künstlerischen Talente zeigen. Sie beweisen beim Musizieren, Malen, Zeichnen und Tanzen ihr Können. Am Dienstag. den 17. Oktober um 18.30 Uhr können Sie ihre Werke in einer Ausstellung bestaunen. Ab 19.30 Uhr gibt es ein vielfältiges Bühnenprogramm der Trommelgruppe Djembro, der Volkstanz und Schuplattlergruppe Sonnberg und vielen mehr. Durch den Abend führt Corinna Weilhartner. Der Eintritt ist frei.