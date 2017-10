Stationsbetrieb in allen Facetten

06.10.2017, 12:04 Uhr

"fit & gesund "– Erstmaliges Projekt zur Nachhaltigkeit war in Steyregg ein voller Erfolg.

Keine Klassen und Stundenpläne

Umweltbewusstsein stärken

Sozialkompetenz vorrangig



STEYREGG (ika). Julian Hopf , der Direktor der Informatikmittelschule in Steyregg hat sich mit seinem Schulprojekt für die heurige Schulinitiative "Lernen fürs Leben" der BezirksRundschau beworben. Die federführenden Lehrkräfte waren dabei Maria Ahamer und Ingrid Fetziger."Das Besondere daran ist, dass nicht in den Klassen gearbeitet wurde, sondern altersübergreifend", so Ahamer. Die Stundenpläne wurden dafür aufgelöst und die Schüler der acht Klassen nach Zufallsprinzip eingeteilt. Dahingehend kamen bunt gemischte Gruppen zu Stande, in denen speziell für die jüngeren Schüler Vorbilder geschaffen werden konnten, wie Ahamer berichtet.Gemeinsam beschäftigten sie die Kinder an zwei Vormittagen mit Themen wie gesunde Ernährung, Fairtrade, ökologischer Fußabdruck, die Welt der Gewürze und viele mehr. Sie recherchierten eigenständig. Die Ergebnisse wurden in Form von Präsentation, Spielen und Plakaten veranschaulicht. Am dritten Tag wurde mit den gesammelten Informationen ein Stationsbetrieb ausgestaltet,bei dem alle Gruppen ihr Wissen unter Beweis stellen konnten.Neben der Bewusstseinssensibilisierung stand in erster Linie die Förderung der sozialen Kompetenz im Vordergrund, wie Direktor Hopf erzählt. "Die Kinder lernten erfolgreich zusammenzuarbeiten, wobei sich auch in der nicht gewohnten Umgebung neue Charakterentwicklungen zeigten", wie Ahamer ergänzt. Aus diesem Grund ist es gut möglich, dass das Projekt auch im nächsten Jahr wieder stattfindet, da insbesondere "das Feedback der Eltern absolut positiv sei", so der Direktor der IMS Stehregg abschließend.