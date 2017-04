Ottensheim weiter auf der Siegerstraße

29.04.2017, 19:42 Uhr

Nach der Pause lief das Ottensheimer Spiel

In einer eher harmlosen ersten Hälfte gehen die Gäste nach einem Konter in Führung (30.), doch sechs Minuten später stellt Manuel Brandstätter den Ausgleich her.Im zweiten Spielabschnitt legt Ottensheim ordentlich nach und spielt einige tolle Chancen heraus (Tobias Höglinger).„Da war ich mit dem Spielfluss mehr zufrieden als vor der Pause“, so Oheim-Trainer Roli Buchegger. „Jetzt sind wir endgültig auf der sicheren Seite der Tabelle“, so Buchegger weiter. Auch der neue sportliche Leiter, Gerhard Klein sah es so: „Heute haben wir mit einfachem Fußball, mit zwei bis drei Ballkontakten und dann abspielen den verdienten Sieg eingespielt“. Super die zwei Jungen bei Ottensheim, Nico Winkler, der wenige Minuten nach seiner Einwechslung das 2:1 machte, sowie Tobias Höglinger, der für das 3:1 sorgte.