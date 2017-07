Ottensheimer Judoka holt Silber bei Olympischen Jugendfestival

27.07.2017, 09:30 Uhr

Samuel Gaßner vom UJZ Mühlviertel feiert mit einem zweiten Platz beim Olympischen Jugendfestival (EYOF) in Györ den größten Erfolg seiner jungen Karriere. Es ist die vierte EYOF-Medaille in der Klubgeschichte.

GYÖR. Mit der geringsten Quali-Leistung aller österreichischen Judo-Starter war Samuel Gaßner nach Györ gerade noch mitgenommen worden. Nun hat er sich mit einer Hammerleistung Silber geschnappt. Nach Weitsprung-Gold von Ingeborg Grünwald war es die zweite Medaille Österreichs beim EYOF."Das war richtig geil heute!", jubelte Sami, nachdem ihm bei der Siegerehrung die Silberne umgehängt wurde. "Ich habe mir das nicht erträumen lassen."

Erster Sieg gelang Gaßner am Vortag



Nach vier Siegen, darunter ein schmerzvoller Armhebel-Sieg im Viertelfinale über den topgesetzten Vusal Ibrahimov, musste er sich in einem lange Zeit ausgeglichenem Finale dem Ungarn Botond Szeredas geschlagen geben, der den Ottensheimer mit einem mächtigen Ura-nage ipponisierte. "Den Ausheber hatte ich nicht erwartet. Auch wenn Gold drinnen gewesen wäre, bin ich mit Silber irrsinnig happy. Vor vollem Haus aufs Treppchen zu steigen, hat mir voll getaugt."Den ersten Sieg hatte Gaßner aber wohl schon am Vortag geholt - als der zuletzt in die Höhe geschossen Youngster nämlich das Wettkampfgewicht von 60 kg das letzte Mal in seiner Karriere erbracht hatte. "Daran hatte ich schon nicht mehr geglaubt", gab Peter Scharinger zu, dass er schon Zweifel hatte.