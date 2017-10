Unternehmer-Netzwerken in Bad Leonfelden

BAD LEONFELDEN. Am Mittwoch, 18. Oktober haben Unternehmer in Bad Leonfelden und Umgebung die Gelegenheit, sich beim Besuchertag der BNI-Unternehmergruppe Große Rodl (Bad Leonfelden) über strategisches Empfehlungsmarketing in ihrem lokalen und regionalen Umfeld zu informieren. Das Treffen des weltweit größten Unternehmernetzwerks BNI (Business Network International) findet um 6.45 Uhr Im Hotel Falkensteiner Bad Leonfelden statt. Die Teilnahme ist gegen einen Unkostenbeitrag für das Frühstück möglich.Anmeldung unter: BNI Große Rodl