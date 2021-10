WERNBERG. Bereits zum zweiten Mal führt das Vokalensemble Kärnten, unter der Leitung von Franz Josef Isak, das Projekt "Liadlan tragn" durch. In Zusammenarbeit mit einigen Pfarren in Kärnten startet die kleine Pilgerreise am Samstag, dem 16. Oktober 2021 um 16 Uhr in der Pfarrkirche Sternberg bei Wernberg. Weiter geht es um 18:30 Uhr in der Stiftskirche St. Georgen/Längsee. Am

Sonntag, 17. Oktober 2021, um 16 Uhr in der Pfarrkirche Köttmannsdorf und um 18:30 Uhr in der Filialkirche St. Marxen bei Kühnsdorf. Das Publikum erwartet eine breitgefächerte Auswahl von Marien- bzw. Kärntnerliedern über Auszüge aus dem Oratorium "Elias" (Felix Mendelssohn - Bartholdy) bis zu weiteren namhaften Komponisten wie Heinrich Schütz und Anton Bruckner.