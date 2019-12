Eine Vorschau auf 2020 der Gemeinde St. Jakob im Rosental. Geplant ist der Start für Bauphase 1 Bildungscampus. Zudem nimmt der Schutzwasserverband Rosental seine Arbeit auf.

ST. JAKOB/R. Das Projekt Bildungscampus beschäftigt die Gemeidne St. Jakob im Rosental die kommenden Jahre. Der Umsetzung wäre ein eistimmiger Gemeinderatsbeschluss vorangegangen, so Bürgermeister Heinrich Kattnig gegenüber der WOCHE. Nun, im Jahr 2020, soll die erste der insgesamt drei Stufen umgesetzt werden. Geplant ist die Volksschuladaptierung St. Jakob. In den Jahren 2021 und 2022 folgt die Adaptierung der Neuen Mittelschule St. Jakob, in den Jahren 2022 und 2023 der Kindergarten und die Kindertagesstätte.

Weitere Investitionen 2020



Doch nicht nur im Bereich Bildung sind 2020 Änderungen zu erwarten. So nimmt im kommenden Jahr der Schutzwasserverband Rosental seine Tätigkeit auf, außerdem wird im Landeslanglaufzentrum die Flutlichtanlage auf LED umgestellt.

Rückblick 2019

Auch im vergangenen Jahr wurde in der Gemeinde zahlreiche Projekte realisiert. So wurde die öffentliche Beleuchtung auf LED umgestellt, sowie der Eilauf- und Skaterplatz erneuert. Außerdem konnte die Baustufe 1 der Kulturhaussanierung abgeschlossen werden.

Als Herausforderung nennt der Gemeinde-Chef das Prozedere bei Widmungsverfahren, "Änderungen, also kürzere Laufzeiten, sind notwendig."