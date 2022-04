Die Kinder und Lehrerinnen der VS Weißenstein berührte das Kriegsgeschehen in der Ukraine sehr. Diese emotional schwierige Situation wurde in Form eines Projektes verbunden mit der Hilfsaktion "Kinder helfen Kindern" aufgearbeitet.



WEISSENSTEIN. Sehr berührt und erschüttert von den nicht weit entfernten Kriegsereignissen beschlossen die Religionslehrerinnen auch an der Volksschule Weißenstein dem Thema Frieden, Zeit und Platz zu geben und eine Hilfsaktion unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ zu initiieren. Diese Idee fand sofort großen Anklang und alle Lehrerinnen unterstützten das Projekt auf vielfältige Art und Weise. Die Kinder sammelten eifrig Hilfsgüter – Hygieneartikel, einige Stofftiere, Malbücher, Stifte, haltbare Nahrung, Verbandsmaterial und viele mehr – die anschließend in Schachteln verpackt und in die Sammelstelle nach Villach gebracht wurden.

Konzert zum Abschluss

Als ganz besonderen Abschluss dieses Hilfsprojektes durften alle Kinder und Lehrerinnen den Klängen ukrainisch/russischer Musiker und Musikerinnen lauschen. Organisiert von Christian Salmhofer (Klimabündnis) hörten sie Bulat Budaev auf der Gitarre, Olkesandr Kornieiev auf der Querflöte und den wunderbaren Gesang von Ekaterina Slawinski. Durch ihre tolle Musik hinterließen die Künstler noch einmal ganz besondere Spuren in den Herzen und es wurde bewusst, wie wertvoll ein Leben in Frieden ist.