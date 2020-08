Am Samstag, den 4. Juli 2020 besuchten Mitglieder des Kunstverein Velden das Werner Berg Museum in Bleiburg und dessen Ausstellung.

Leiter des Museums - Herr Direktor Prof. Arthur Ottowitz - führte die Gruppe

durch die zahlreichen Ausstellungsstücke von Manfred Deix und Werner Berg.

Der Kunstverein Velden verbrachte eine wunderschöne gemeinsame Zeit in dieser interessanten und inspirierenden Ausstellung die sehr zu empfehlen und noch bis 31. Oktober zu besichtigen ist.