Am 28.12. ist es wieder so weit: Der 2. Rauhnachtslauf am Aichwaldsee geht über die Bühne!

Organisiert von den Carinthia Schiach'n und der BG Rosentaler Stauseeteufel werden wieder viele Gruppen mit über 60 Perchten um das Rauhnachtsfeuer im Aichwaldseebd Tanzen traditionell den Winter austreiben.

https://www.facebook.com/events/577058526428942/

Mit dabei auch das Blechbläserensemble „La Tuba“ der Trachtenkapelle Finkenstein - Faaker See

Zum Aufwärmen gibt es heiße Getränke und feines Essen vom Cafe Seerose am Aichwaldsee, Christian und Katarzyna Sternad freuen sich, Euch verwöhnen zu dürfen.

Schon letztes Jahr dabei waren unter anderem:

Brauchtumsgruppe Lind-Rajach

Veldener Feuerteufel

Krappfelder Brauchtumsgruppe Seit 1989

Beelzebub Official

Krampusgruppe Finkenstein

Beginn ist um 18.30, bitte rechtzeitig anreisen und eine kleinen Fußmarsch in Kuaf nehmen, die Parplätze sind wie beim Christbaumtauchen heuer aufgrund der Witterung eingeschränkt.

#aichwaldsee #perchten #rauhnacht #perchtenlauf #kulturgarten #cafeseerose #kulturgartenaichwaldsee