Der Stromnetzbetreiber APG investiert 7,2 Millionen Euro für Trafos und die damit sichere Stromversorgung der Region.

FÜRNITZ. Austrian Power Grid (APG) und Kärnten Netz GmbH (KNG) bauen derzeit in Fürnitz das drittgrößte Umspannwerk (UW) Kärntens. Ende August wurden die wichtigsten Elemente für die Anlage geliefert: Zwei 220/110-kV-Transformatoren, die künftig das 220-kV-Netz der APG mit dem 110-kV-Netz der KNG verbinden und damit die Versorgungssicherheit des Bundeslandes, weit über den Großraum Villach hinaus, deutlich erhöhen. Der sehr aufwendige Transport der Trafos erfolgte per Schiff, Bahn und ferngesteuertem Spezialfahrzeug.

Transformatoren eingetroffen

Die zwei Transformatoren wiegen je 230 Tonnen und sind über zehn Meter lang. Mit ihrer Hilfe können die unterschiedlichen Spannungsebenen im Umspannwerk Villach miteinander verbunden und damit elektrische Energie zwischen den Netzen von APG und KNG übertragen werden. „Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir den Strom aus dem österreichweiten APG-Netz zu den regionalen Kärntner Stromleitungen der KNG weiterleiten können“, sagt Wolfgang Ranninger, der die Bauarbeiten im Umspannwerk der APG leitet und koordiniert. APG investiert pro Trafo 3,6 Millionen Euro, die Gesamtkosten für das neue Umspannwerk belaufen sich auf 30 Millionen Euro. In den kommenden zehn Jahren setzt der Stromnetzbetreiber in Kärnten Netzaus- und -umbaumaßnahmen in der Höhe von 250 Millionen Euro um.

Startschuss: Anfang 2021

Die Transformatoren wurden im Umspannwerk jeweils innerhalb von vier Stunden präziser Rangierarbeit auf ihr Fundament gesetzt. „In Betrieb genommen werden die hochmodernen Anlagenteile, die mit ihrer Leistung von je 300.000 Kilovoltampere nahezu ganz Kärnten mit Strom versorgen könnten, Anfang nächsten Jahres,“ weiß Ranninger.

Derzeit gibt es in Kärnten zwei große 220/110-kV-Knotenpunkte zwischen dem österreichweiten Stromtransportnetz der APG und dem Landesverteilnetz der KNG, das den Strom direkt zu den Haushalten und Betrieben bringt: die APG-Umspannwerke Malta im Mölltal und Obersielach bei Völkermarkt.