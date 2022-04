Kürzlich feierte das Gasthaus von Monika und Karl Millonig gleich zwei Jubiläen. Die wurden selbstverständlich gefeiert. Bekannt sind die Millonigs für ihr köstliches Softeis, das vor allem im Sommer Gäste lockt.

TECHANTING/FINKENSTEIN. Wer kennt es nicht, das mittlerweile legendäre Softeis in der Florianistraße in Techanting? Seit nunmehr 50 Jahren gibt es im Gasthaus von Monika und Karl Millonig die schmackhafte Eiscreme. Im März fand zum runden Geburtstag mit Vertretern der Kammern, der Gemeindepolitik und Abordnungen der Vereine sowie vielen Nachbarn und Freunden eine Feier im Traditionsgasthaus statt.

Zweites Jubiläum

Es war aber nicht das einzige Jubiläum, das an jenem Tag gefeiert wurde. Vor 30 Jahren hat Karl Millonig die Gastwirtschaft von seinem Vater Hans übernommen. „Mittlerweile haben wir die fünfte Softeismaschine in Betrieb. In Kombination mit unserer hauseigenen Eisrezeptur schafft diese an Spitzentagen über 500 Softeistüten und Eisbecher. Die Nachfrage ist enorm, was uns sehr freut“, so Millonig. Seit Jänner haben sie wieder geöffnet.