In der Nähe des Schmetterlingortes Bordano liegt der Monte Festa mit einer Festung aus dem ersten Weltkrieg am Gipfel. Beeindruckende Bauten, wenngleich der Sinn und Zweck ihrer Entstehung traurig war. Zu viele mussten im Krieg ihr Leben lassen. Der Weg dorthin ist schoen und nicht besonders steil. Wer will kann diverse Abkürzungen durch den Wald nehmen. Im Sommer sicherlich ein Tipp fuer ein Picknick. Zahlreiche Rastplaetze und sogar Grillplaetze laden dazu ein. Mit Aussicht auf den Cavazzo-See, dem See dei tre comune. Lohnenswert ist auch ein Besuch des Ortes Interneppo. Auf vielen Häusern befinden sich wunderschöne Malereien mit diversen Motiven.