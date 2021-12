Was für ein Start in das neue Jahr 2022!

Hüpfen Sie in den Aichwaldsee und sichern Sie sich damit Glück und Gesundheit!

Die mutigen Schwimmer werden mit einem Zirbengockel (hausgemachter Zirbenschnaps) oder einem heißen Getränk belohnt.

Zum Aufwärmen danach gibt's auch heiße Speisen und Trank sowie auch den eingeheizten Ofen in der Café Seerose am Aichwaldsee. Die Wasserrettung Faak am See wird die Veranstaltung betreuen.

Foto: (c) Stoffelix

Das Café hat von 10:00 bis 18:00 geöffnet.