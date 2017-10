Klassentreffen nach 50 Jahren

08.10.2017, 00:05 Uhr

Lehrlingstreffen nach 50 Jahren

Am 1. September 1967 trafen sich 12 junge Burschen in der Zentralwerkstätte der ehemaligen Bleiberger Bergwerks Union in Gailitz / Arnoldstein. Alle wollten den Beruf "Maschinenschlosser" erlernen. Kürzlich trafen sich neun dieser Lehrlinge mit ihrem damaligen Lehrmeister Adolf Logar im Gasthof Tarmann in Labientschach. 50 Jahre sind vergangen und aus den jungen Burschen sind mittlerweile gestandene Pensionisten geworden. Viele alte Geschichten wurden erzählt und es wurde beschlossen, dass nächste Klassentreffen findet schon nach 5 Jahren in Tröpolach statt.