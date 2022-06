Das attraktive Sportangebot für Villachs Jugendliche wird um gleich zwei Attraktionen erweitert: Auf dem Wasenboden, unter der Brücke bei der Polizeidirektion, wurden eine neue, kostenlose Sportanlage für Streetsoccer und –basketball sowie eine Outdoor-Fitnessanlage eröffnet.

VILLACH. Villachs neues, kostenloses Sportangebot auf dem Wasenboden ist nun eröffnet. Die neue Anlage unter der Draubrücke wurde gemeinsam mit dem Villacher Jugendrat gestaltet. Sie bietet nun einerseits einen “Sportkäfig“, in dem man Streetsoccer und Streetbasketball spielen kann, sowie eine Outdoor-Fitnessanlage, ähnlich der Calisthenicsanlage am Silbersee. Auch diese war ein Wunsch des Jugendrates. Die neue Spielfläche ist rund 20x10 Meter groß und mit Toren und Basketballkörben ausgestattet. “So funktioniert Villach“, sagt Bürgermeister Günther Albel. „Hier haben wir in kurzer Zeit mit dem Jugendrat ein weiteres kostenloses Sportangebot vor allem für Jugendliche umgesetzt. Ich danke dem Land Kärnten für die Unterstützung.“

Ab sofort nutzbar

Die neue Streetsoccer- und Streetbasketball-Anlage ist ab sofort nutzbar und entweder über den Drauradweg mit Rad, Roller oder Skates, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch zu Fuß bequem erreichbar. Die neue Anlage ergänzt die Trendsportanlage am Wasenboden, die sich 200 Meter entfernt befindet und seit vielen Jahren mit Basketball, Tischtennis, einer Fußballfläche und einem umfangreichen Kinderspielplatz ein beliebtes Angebot darstellt. Dort befinden sich auch öffentliche Toilettenanlagen und ein Kiosk.

Sportstadtrat Harald Sobe:



“Sportliche Aktivitäten im Freien sind für Kinder und Jugendliche wichtig. Mit der neuen Anlage unter Zusammenarbeit mit Villachs Jugendvertreterinnen und -vertretern haben wir ein sportliches Angebot nach den Wünschen unserer jungen Bürgerinnen und Bürger geschaffen.“