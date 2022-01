Die tiefen Temperaturen der vergangenen Tage waren wichtig: Ab sofort und gerade rechtzeitig vor dem Wochenende steht den Eislaufbegeisterten der gesamte Silbersee zur Verfügung.



VILLACH. „Das Team der Abteilung Bäder wartet die Eisfläche, sie ist in einem sehr guten Zustand“, lädt die zuständige Referentin Vizebürgermeisterin Irene Hochstetter-Lackner zum eisglatten Freizeitvergnügen ein. „Unsere Mitarbeiter pflegen die Eisfläche nicht nur, sie checken den Silbersee auch laufend in Punkto Sicherheit.“Hochstetter-Lackner ersucht die Kufenflitzerinnen und Kufenflitzer sich auch auf der Natureisfläche an die gültigen Corona-Verhaltensregeln und vor allem entsprechneden Abstand zu halten.