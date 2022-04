Bereits zehn Tage nach seinem Start ist der Mehr-Wert-Frühling am Dienstag zu Ende gegangen. Die Villacher haben damit 100.000 Euro an Villach-Gutscheinen lukriert, die heimische Wirtschaft hat 520.000 Euro umgesetzt. Ab 2. Mai werden die City-Gutscheine ausgegeben.

VILLACH. Bereits nach zehn Tagen Shopping ist der Mehr-Wert-Frühling ausgeschöpft. Am Dienstag Nachmittag wurden die letzten Rechnungen ausgewertet und der jeweilige 25-Prozent-Bonus dafür reserviert. Damit konnten die Unternehmen im gesamten Stadtgebiet in den vergangenen Tagen einen Umsatz von sensationellen 520.000 Euro lukrieren. Und die Kunden werden für ihre Treue zu den heimischen Betrieben mit 100.000 Euro in Form von City Gutscheinen belohnt.

Bis 31. Juli einlösen

Weil die Kundinnen und Kunden mit dem Hochladen der Rechnungen so flott waren, wird auch mit der Ausgabe der Villach-Gutscheine im Stadtmarketing früher als erwartet begonnen. Ab 2. Mai kann man mit dem zugeschickten Beleg seine Gutscheine am Hans-Gasser-Platz abholen. Die Gutscheine müssen bis 31. Juli in den City-Shops eingelöst werden. Das Zusageschreiben wird in den nächsten Tagen digital zugestellt.

Erfolg begeistert

Zufrieden mit dem perfekt gelaufenen Mehr-Wert-Frühling sind auch die die beiden Vizebürgermeisterinnen Sarah Katholnig und Gerda Sandriesser sowie die Stadträte Erwin Baumann, Christian Pober und Harald Sobe: “Diese Aktion hat einmal mehr gezeigt, dass wir mit Erfolg für alle Villacherinnen und Villacher arbeiten und unterstützen, wo es erforderlich ist und auch ankommt.“ Der Erfolg des Mehr-Wert-Frühlings begeistert auch Wirtschaftskammer-Obmann Bernhard Plasounig: “Wir schätzen die Stadt Villach sehr als verlässlichen Partner, diese Aktion bestätigt, dass man gemeinsam mehr für alle bewirken kann.“