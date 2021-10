Ein ambitioniertes Programm der Admira-Schachsektion soll Villach den Titel der schachspielenden Stadt verleihen.



VILLACH. Der ESC Admira Villach scheint in den nächsten Jahren im Schach so einiges geplant zu haben. Neben der Organisation von Turnieren und der Beteiligung an der österreichischen Meisterschaft, forciert der Verein die Jugendarbeit sehr stark und möchte zeigen, dass auch Mädchen Gefallen an dem königlichen Spiel finden können.

Erfolgreiches Konzept



Schach ist kein bloßer Männersport! Das und viel mehr will der Klub mit Sitz im Volkshaus Völkendorf eindrücklich beweisen. „Auch wenn es im Damenbereich nicht so rosig aussieht, ist es unser großes Ziel, vermehrt Mädchen zum Schachspiel zu bewegen“, so Johann Lach, der über Jahre für die Nachwuchsarbeit im Verein zuständig war und sich als Mitglied des Vereines auch heute noch stark einbringt. Jugendarbeit liegt dem Verein sichtlich am Herzen. Mit eigenen Leuten bestückt, die den Nachwuchs leiten, wird mit Schulen wie dem Gymnasium St. Martin kooperiert, um Schachinteressierten eine Plattform zur Ausübung ihres Hobbys bieten zu können. Ein Blick in die Vergangenheit beweist, wie erfolgsgekrönt die Jugendarbeit der Admira-Schachsektion bereits abgelaufen ist: „Der FIDE-Meister Robert Perhing ging aus unseren eigenen Reihen hervor und auch heute sind noch einige Mitglieder erfolgreicher Nachwuchsmannschaften in unserer stärksten Auswahl vertreten“, betont Lach.

Vielseitige Tätigkeiten



Nach dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die zweite Bundesliga, steht hier erstmals der Klassenerhalt als oberste Prämisse an. Nach der coronabedingten Absage der letzten Meisterschaft, wird nun alles an eine ordnungsgemäße Durchführung gesetzt. Sofern möglich, soll es auch weitere Aktionen geben, um Schachbegeisterte fordern und fördern zu können. „Im Atrio findet alljährlich eine Schachwoche statt, wo der Schachsport öffentlich präsentiert werden soll und wo wir als Admira Villach federführend bei der Organisation beteiligt sind. Ferner gibt es Blitzturniere speziell für Kinder und größere Turniere wie ein Schach-Open, bei dem viele internationale Spieler aus unzähligen Nationen teilnehmen.“ Dem nicht genug, ist es ein Bestreben des Vereines, auch international tätig zu sein und für Furore zu sorgen: „Wir haben bereits an Turnieren in Pula, Belgrad, in Belgien und Italien teilgenommen“, erzählt der Schachexperte stolz. Die oberste Prämisse des Vereins ist es jedoch, den Spaß am Schachspiel zu vermitteln, um schließlich in Gemeinschaft etwas Großes zu bewirken. Denn letztlich ist Schach nicht nur ein schöner Ausgleich zum Alltag, sondern fördert gleichzeitig das logische mathematische Denkvermögen und die Konzentrationsfähigkeit und wirkt sich somit rundum positiv auf das Wohlbefinden der Kinder aus.