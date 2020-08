Das Official Faaker See Biker Girl 2020 heißt Samantha Neubauer. Die WOCHE hat mir ihr gesprochen.

WOCHE: Wie hast du die Wahl erlebt? Haben dich viele Menschen angesprochen? Wie kam es zur Entscheidung sich aufzustellen?

Samantha Neubauer: Ohne meine beste Freundin Miriam Mirnig hätte ich mich niemals nominieren lassen. Sie sah die Anzeige und schrieb mir sofort. Zwar war ich etwas unsicher, wusste aber genau, dass wenn ich mich nicht selbst anmelden, Miriam mich ohnehin anmelden würde.

Ich meldete mich also an, rechnete aber niemals damit, unter die Top-10 zu kommen. Die Freude war umso größer. Dann war auch meine Angst verschwunden und der Kampfgeist geweckt.

Meine Freunde haben mich oft angerufen und voller Freude erzählt, dass ich in Führung liege. Ich freute mich jedesmal darüber, aber hatte immer meine Konkurrenz im Hinterkopf, schließlich waren alle schöne Frauen!

Überraschenderweise haben mich auch fremde Menschen via Instagram angeschrieben. Mich erreichten total süße und positive Nachrichten. Meine Familie (auch die von Ungarn) unterstützten mich sehr.



Wer ist dein größter Fan?

Meine größten „Fans“ sind definitiv meine Mama, meine beiden Omas und meine beste Freundin.

Was machst du im „bürgerlichen“ Alltagsleben? Warum hast du an der Wahl teilgenommen?

Derzeit besuche ich noch die Schule, nach meinem Abschluss möchte ich sehr gerne zur Polizei. Ich habe einige Ziele, die mit Ehrgeiz erreichen möchte.

In meiner Freizeit unternehme ich gerne etwas, verbringe Zeit mit meiner Familie und engsten Freunden. An der Wahl habe ich dank meiner besten Freundin Miriam teilgenommen – es war was Neues, worauf ich Lust hatte aber nie richtig den Mut.

Was machst du nun als Biker-Girl? Was ist alles geplant?

Ich hoffe, dass mich als Biker-Girl noch ganz viel Neues und Positives erwartet.

Als nächstes ist für mich ein Besuch in Graz beim „Rock the tent“ im Eventgarten angesagt.

Ich wurde dazu eingeladen und bin gespannt, was auf mich zukommt.

Selbst Interesse mal Motorrad zu fahren?

Ich wurde dank meinem Onkel schon in früher Kindheit mit Motorräder konfrontiert.

Die Begeisterung war damals schon sehr groß – es gibt einige Bilder, wo ich als kleines Kind ganz stolz auf der Maschine sitze. Als ich älter wurde besuchten wir jedes Jahr das Harleytreffen am Faaker See. Nicht nur die vielen wunderschönen Motorräder, das Ambiente und die fantastische Stimmung waren für mich unglaublich. Für mich war es auch immer ein tolles Gefühl, im Zelt meines Papas in Arneitz zu stehen.

Auch ein Teil meiner Familie aus Ungarn gehört eines Motorradclubs an, die kamen auch jährlich nach Kärnten zum Treffen.

Ich durfte immer auf einem Motorrad mitfahren und es war ein unglaubliches Gefühl.



Lieblings-Motorradmarke?

Definitiv Harley Davidson.

Hättest du damit gerechnet, zu gewinnen?

Nein, niemals. Ich war ja schon überrascht in den Top 10 zu sein. An den letzten Voting-Tagen wurde meine Hoffnung zwar immer größer, aber so richtig entspannt war ich erst am Ende des Votings. Ich hätte niemals mit dem Support im Internet gerechnet – sehr überwältigend.