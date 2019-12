Im Walde ...

So groß, so still, so feierlich

ragen die Bäume empor.

Nicht Menschenlaut noch Vogellied

dringt an mein Ohr ...

Leises Summen hoch oben zieht

in der klaren Luft.

Lichtgrüner Schein liegt auf dem Moos

und würziger Nadelduft:

Als wäre aus der lauten Welt

aller Friede hergezogen

und flöße sacht durch dieses Tal,

in weichen, sanften Wogen

und flöße sacht und sonder Schall

durch ruhelose Herzen

So hehr, so ernst, so feierlich -

fortspülend alle Schmerzen.

Ada Christen (1839 - 1901)