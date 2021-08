Nachdem 2020 der Villacher Kirchtag coronabedingt abgesagt werden mußte, gibt es auch heuer nur einen "Kirchtag light" in den Lokalen der Innenstadt.

Unter dem Motto "Freitracht" sollen die Gäste in Tracht in die Geschäft und Lokale in Villach kommen.

Was bleibt, ist die Erinnerung an den Villacher Kirchtag vor "Corona" oder an die Ausstellung im Museum "g´´,sund und Lei Lei!".

Stoßen wir an, "Prost", möge es 2022 wieder einen "normalen" Villacher Kirchtag geben.