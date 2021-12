An alle, die mein Bezirk mitgestalten und lesen. All jene, die sich in meinen Beiträgen wiederfinden – oder auch nicht.

Ein besinnliches Weihnachten und ein Jahr 2022, das von innerer Reife und dem Bewusstsein bestimmt sei, dass es ohne den ausdrücklichen Willen eines jeden Einzelnen keine Veränderungen geben kann. Weder beim Klima noch bei der sozialen Gerechtigkeit.