Heute vor 50 Jahren wurde in Villach eine Eishockey-Legende geboren: Günther Lanzinger, der fünf Meistertitel mit dem VSV feiern konnte, begeht ausgerechnet am Derby-Tag seinen runden Geburtstag. Wir haben dies zum Anlass genommen, um mit ihm auch in Bezug auf das heutige Spiel zu sprechen.



VILLACH. Mehr als zwei Jahrzehnte lang kämpfte Lanzinger für die Adler am Eis. Knapp 1.000 Spiele in der Eishockey-Bundesliga absolvierte er und erzielte dabei mehr als 600 Punkte. Noch beeindruckender ist jedoch die Zahl der gewonnen Meistertitel: Fünf Mal konnte er mit dem VSV die Saison als bestes Team Österreichs beenden. 1992, 1993, 1999, 2002 und 2006 war er eine der Stützen der Villacher beim Kampf um den Pokal - somit feierten die Adler nur einen (1981) ihrer sechs Meistertitel ohne ihn.



Vater von VSV-Youngster Benjamin Lanzinger

2010 beendete er seine glanzvolle VSV-Karriere und hängte am Ende noch eine letzte Saison beim EC SV Spittal an. Anschließend engagierte sich Lanzinger noch als Assistenztrainer beim EC VSV. Die Villacher Eishockeylegende ist aber noch heute, wenngleich in anderer Form, eng mit dem Verein verbunden, sein Sohn ist VSV-Youngster Benjamin Lanzinger. Der Stolz des Vaters ist kaum zu überhören: "Man sieht, dass sich das Training nun so richtig anfängt auszuzahlen. Im Jugendbereich war er immer ein guter Spieler, nun wird er aber auch allgemein stabiler und kann sich beweisen. Er muss jetzt nur weiterarbeiten."

Stolzer Vater blickt heute auf Sohn Benjamin

Auf etwas scheint der ehemalige Topstürmer der Villacher besonders stolz zu sein: "Er ist schon einer der torgefährlichsten Spieler des Teams. Wenn er vor dem Tor den Puck hat, wird es meist gefährlich für den Gegner." Ob er diese Eigenschaft vom Vater geerbt hat? Er lacht bescheiden: "Das weiß ich nicht, aber wichtig ist, dass er sie besitzt."

Vielleicht macht Benjamin heute Abend beim Duell mit dem KAC (19.15 Uhr in der Villacher Stadthalle, im Livestream auf live.ice.hockey, sowie auf Radio Kärnten mit Live-Einstiegen) einen weiteren Schritt in die großen Fußstapfen des Vaters, denn Günther Lanzinger war immer ein Derby-Spezialist: Noch heute nimmt er Platz 10 in der ewigen Derby-Scorerliste ein.

Villach vs. Klagenfurt? "Das war ein Städtekrieg"

Lanzinger arbeitete auch während seiner aktiven Zeit nebenberuflich bei der Posten - nicht selten wurde er frühmorgens nach Spielen gegen den KAC direkt mit der Derby-Leistung konfrontiert. Da habe sich jedoch viel verändert: "Früher war das ganze Rundherum noch viel mehr, es war ein richtiger Städtekrieg zwischen Klagenfurt und Villach - nicht zuletzt, weil auch viele Villacher beim VSV und viele Klagenfurter beim KAC gespielt haben."

Erste Derby-Tore mit 17 Jahren

Die Derbys gegen den KAC waren für ihn und das Team der Adler immer die wichtigsten Spiele der Saison. Dabei hatte es bereits sein erstes Duell mit den Rotjacken in sich: "Sicher mein besonderster Derby-Moment, denn ich habe als 17-Jähriger gleich zwei Tore erzielen können."

"VSV gegen KAC leider nicht mehr konkurrenzfähig"

Dass sich der Eishockeysport an sich in den vergangenen 30 Jahren verändert hat, ist ihm klar: Er sei schneller geworden, die Spieler seien athletischer. Aber auch das Duell zwischen den zwei Eishockey-Hochburgen sei nicht mehr ganz das, was es einmal war: "Villach ist in den letzten Jahren gegen Klagenfurt leider nicht mehr so konkurrenzfähig. Das nahm etwas die Brisanz aus dem Derby."

"Gegen KAC spielt sich schon viel im Kopf ab"

Aktuell habe man aber wieder ein gutes Team, das auch der VSV-Legende, die in der laufenden Saison bisher fast jede Partie der Adler gesehen hat, Hoffnung gibt: "Besonders im November gab es eine Phase, in der die Mannschaft sehr gut gespielt hat." Gegen den KAC funktionierte es meist jedoch noch nicht nach Maß: "Da spielt sich, glaube ich, bereits viel im Kopf ab. Heute sollten die Jungs aber versuchen, mit Selbstvertrauen ins Spiel zu gehen und die Chancen zu nutzen", so Lanzinger. Könne man einmal in Führung gehen, so sei auch heute was drin für die Adler.