Kraft tanken am Berg

05.10.2017, 19:22 Uhr

Da wir im September nicht mit Schönwettertagen verwöhnt wurden, entschlossen wir uns zu einer Fahrt auf die Gerlitzen.Wolkenlos, aber ziemlich windig war es am Gipfel. Es war das erste Mal, daß wir keinen einzigen Gleitschirmpilot am Berg sahen. Auch die Modellflieger landeten ihre Geräte nach einem kurzen Flug.Trotzdem war die Wanderung in der frischen Bergluft ein Erlebnis.An den Kraftorten holten wir uns Energie.Die Steintürme erinnern an Nepal.Die Lifte werden schon für die kommende Wintersaison vorbereitet.