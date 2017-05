Traditioneller Handwerksmarkt in Warmbad

AT

, 9500 Villach AT

Kurpark , 9500 Villach AT

Villach : Kurpark |

WARMBAD. Am Samstag, 20. Mai bis Sonntag, 21. Mai, von 10 bis 18 Uhr findet im schönen Kurpark wieder der traditionelle Warmbader Handwerksmarkt statt.



Mitten im Grünen können Sie mehr als 35 Aussteller bestaunen und die verschiedenen Handwerke aus Holz, Filz, Glas, Ton oder Malerei kaufen.



Als kulinarisches Highlight wird wieder frisch gegrillt.



Kinderprogramm:

Am Samtag, 20. Mai: Clown Esmeralda & Kinderschminken

Am Sonntag, 21. Mai: Streichelzoo & Basteln mit den Naturparkrangern



Eintritt frei!



Weitere Informationen: www.warmbaderhof.com