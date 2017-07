24.07.2017, 08:21 Uhr

Das 2. Us-Car & Jeep Treffen ging am Faaker See über die Bühne.

FAAK AM SEE (mw). Am Wochenende trafen sich Liebhaber von Us-Cars und Freunde der außergewöhnlichen und trendigen Kulinarik zum Zweiten Mal am Faaker See. Die WOCHE war auch vor Ort.